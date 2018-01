Keine weiteren Leuchten für den Fuß- und Radweg nach Höchstadt

Gremsdorf — Im Zuge der Renovierungsarbeiten der Kapelle St. Marien in Buch soll auch das alte Wiegehäuschen hergerichtet werden. Hierzu wird der Architekt Georg Leyh Angebote einholen. Das wurde in der Sitzung des Gemeinderats deutlich.

Außerdem möchte die Gemeinde Heßdorf für das Baugebiet Klebheim Nordost eine Ausgleichsfläche im Gremsdorfer Ortsteil Buch ausweisen. Der Gemeinderat stimmte dem zu.

In der Brückenstraße 4 in Gremsdorf möchte der Eigentümer eine Nutzungsänderung zu Wohnungen vornehmen. Auch hier stimmte der Gemeinderat zu.

Allein das Landratsamt müsse dem Antrag noch zustimmen, was aber als sehr wahrscheinlich angesehen wird, da der Antragssteller genug Stellplätze nachweisen kann (einen pro Wohnung), so Bürgermeister Norbert Walter (CSU).



Beleuchtung: Ende der Diskussion

Auf Bitte eines Bürgers, der möchte, dass der Rad und Fußweg von Gremsdorf nach Höchstadt vollständig beleuchtet wird, diskutierten die Gemeinderäte über die Anbringung zusätzlicher Straßenlaternen. Bürgermeister Norbert Walter merkte an, dass man momentan kein Geld für die Laternen übrig hat. "Wenn man den ganzen Radweg beleuchtet, würden sich wieder die Naturschützer wegen Lichtmülls aufregen", so der Bürgermeister.

Außerdem würden die Lampen auf Gremsdorfer Seite nicht viel bringen, da immer noch ein Bereich von 150 Meter auf Höchstadter Seite übrig bleibt. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, aufgrund der Einwände nicht weiter über die Errichtung der Straßenlaternen zu diskutieren, geschweige denn abzustimmen.



Nein zur Photovoltaikanlage

Zwischen Poppenwind und Krausenbechhofen möchte die Firma Greenovative aus Nürnberg eine Photovoltaikanlage aufstellen. "Dort ist aber eine exponierte Lage, wovon man bei gutem Wetter das Walberla sieht", merkte Bürgermeister Norbert Walter an. Deshalb lehnte die Gemeinde diesen Antrag ab, um die schöne Sicht nicht zu gefährden.



Patenschaften für Grünanlagen

Abschließend gab der Bürgermeister noch bekannt, dass die Gemeinde Patenschaften für die Grünanlage vergibt. Die möglichen Patenschaften, die die Pflege der jeweiligen Grünanlage beinhalten, werden im Amtsblatt veröffentlicht. Bereits vorab hat Altbürgermeister Waldemar Kleetz die Patenschaft für den Bucher Dorfplatz übernommen.