Keine Unterstützung

Zum Artikel "Das Elend nicht unnötig vergrößern" (BR vom 21. November) und der Einlassung von Tierarzt Dr. Dittus wird uns geschrieben:



Der von mir hier genannte Betrag in Höhe von 120 Euro für eine Kastration war nicht korrekt (wofür ich mich entschuldige) und die Richtigstellung von Dr. Dittus ist vollkommen legitim. Was mich allerdings ein wenig irritiert, ist die Tatsache, dass der eigentliche Inhalt des Artikels vollkommen außer Acht gelassen wurde.

Das Ganze soll ein Aufruf zum Nach- und im besten Fall Umdenken sein, es geht um eine mögliche (auch finanzielle) Hilfe durch den Tierschutzverein (der übrigens die Kastrationskosten in voller Höhe begleicht) und deshalb hätte ich mich über auch nur EINEN unterstützenden beziehungsweise positiven Satz sehr gefreut.

Es sollte im Sinne der Tierärzte sein, Tierleid so gering wie möglich zu halten. Und bekanntermaßen geben sowohl "normale" Tierhalter als auch Landwirte viel auf die "akademische Meinung". Da ich allerdings in der Vergangenheit auch schon von einem Kulmbacher Tierarzt belehrt wurde, dass Kastrationen eigentlich Handlungen gegen das Tierschutzgesetz seien (da unnötige Operationen/unnötige Schmerzen. Aha.) und er mich deshalb leider nicht unterstützen kann beim Fall eines unbelehrbaren Landwirts, fehlt auch mir mittlerweile das Verständnis für so vieles.



Natalie Ristic

Kulmbach