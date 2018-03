Keine Probleme im Klinikum

In dem FT-Artikel "Jessica Braun leitet jetzt den Verdi-Ortsverein in Forchheim" vom 21. März 2018 wurde im Zusammenhang mit Problemen bei der Eingruppierung von Bank-Beschäftigten geschrieben: "Solche Probleme gebe es auch im Krankenhaus-Bereich, sagte Kathrin Hamler, Personalratsvorsitzende im Klinikum Forchheim." Kathrin Hamler stellt richtig, dass sie diese Aussage nie getätigt hat. Vielmehr habe Hamler das Klinikum oder den Krankenhaus-Bereich in keinster Weise erwähnt. Auch die Zwischenüberschrift "Probleme im Klinikum" sei deshalb falsch. red