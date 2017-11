Für den Vortrag "Dein Weg zur Selbstliebe - Mit Mut zur Veränderung" mit Diplom-Psychologe und Bestsellerautor Robert Betz am Dienstag, 21. November, im Kongresshaus Rosengarten, gibt es keine Karten mehr an den Vorverkaufsstellen. Eventuelle Restkarten gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse. red