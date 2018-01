Kein Pardon bei Stellplätzen

Bernhard Panzer



Kein Pardon kannte die Stadtverwaltung für den Sonderwunsch eines Bauherren. Bei einem größeren Bauprojekt in der Schlaffhäusergasse hatte sich durch planerische Verschiebungen plötzlich weniger Platz zum Parken ergeben. Ein Stellplatz fiel nun weg, und das sollte nachträglich genehmigt werden.

"Wir sagen Nein", verdeutlichte Bürgermeister German Hacker (SPD) die Haltung der Stadt, und der Bauausschuss folgte in seiner jüngsten Sitzung dieser Empfehlung einstimmig. Der Stellplatz müsse geschaffen werden.

Vorgeschlagen worden war von der Bauherrin, der S&P Stadtbau Projekt 7 GmbH, eine Ablösung des Stellplatzes. Auch fragte man nach, ob stattdessen vier "gefangene Stellplätze" angerechnet werden könnten. Da handelt es sich um solche Stellplätze, die in der Tiefgarage in zweiter Reihe liegen und nur dann befahren oder verlassen werden können, wenn das davor stehende Auto wegfährt.



Ablösen "geht nicht"

Beide Vorschläge wurden nicht angenommen. "Gefangene Stellplätze" würden keinen Sinn machen, meinte Hacker, und eine Ablösung außerhalb des Kernstadtbereichs gehe schlicht nicht. Also legte man Wert auch auf diesen einen Stellplatz, auch wenn das möglicherweise nur aufwändig zu machen sei. Weggefallen ist die Fläche durch eine Verschiebung, erläuterte Susanne Strater vom Planungsamt. Der Technikraum in der Tiefgarage sei vergrößert worden, so dass die Müllcontainer mehr Platz brauchen. Diese nach oben zu nehmen, wäre aber nicht machbar, da die sechs oberirdisch vorgesehenen Stellplätze die Freifläche schon komplett dicht machen würden. Da sei kein Platz mehr.

Insgesamt sind auf dem Grundstück, auf dem drei Mehrfamilienhäuser entstehen sollen, 30 Stellplätze erforderlich. 29 könnten nun nachgewiesen werden, davon 23 in der Tiefgarage.

In der Diskussion verdeutlichte Peter Prokop (SPD), dass man dem Extrawunsch nicht nachgeben dürfe, "sonst würden wir einen Dammbruch auslösen und hätten nichts wie Ärger in der Stadt." Man solle harte Bandagen anziehen, forderte der Sozialdemokrat.