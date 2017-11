Kein Hinweis auf die Bodenwelle

Zum Artikel "Schikane am Bahnübergang Kauerndorf" (Bayerische Rundschau vom 22. November) wird uns geschrieben:



Der Bahnübergang in Kauerndorf wurde ja dieses Jahr schon wieder überarbeitet, dabei war er doch erst am Anfang des Jahres mitsamt der Straße dahinter saniert worden. Nun wurde auch noch eine Schikane eingebaut, oder besser gesagt: eine Sprungschanze. Der Bahnübergang liegt kurz nach, bzw. vor der Abzweigung zur B 289, so dass hier eh keine hohen Geschwindigkeiten gefahren werden, fährt man aber nun mit den erlaubten 50 km/h drüber, wird man schon fast aus dem Sitz geschleudert.

Kein Schild weist auf diese riesen Bodenwelle hin, und die Aussage, dass man die Autofahrer eben ausbremsen möchte, ist nur eine faule Ausrede, weil man den Pfusch, der dort betrieben wurde, verschönern will.

Der Bahnübergang war zuvor in einem für Autofahrer hervorragenden Zustand wie schon lange nicht mehr. Für solch eine Bodenwelle müsste normalerweise auch ein Warnschild aufgestellt werden, aber das würde den Landkreis oder die Bahn ja wieder Geld kosten.

Mal schauen, wann der Bahnübergang das nächste Mal saniert wird. Ich glaube, das wird nicht zu lange dauern.



Thomas Kiesswetter

Hegnabrunn