Kein Gastspiel

Wie die Veranstalter mitteilen, muss die für Samstag, 2. Dezember, vorgesehene Veranstaltung "Süßer die Flaschen nie klingen" in der Neustadthalle am Schloss in Neustadt an der Aisch aus produktionstechnischen Gründen abgesagt werden. Karten können bei den VVK-Stellen zurückgegeben werden. red