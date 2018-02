Kein Druck für den SVB

Beim Tabellenprimus müssen die Handball-Männer des SV Buckenhofen ran. Vorteil dieser Ausgangslage: Die Buckis können nur positiv überraschen. Die Zweite kann sich mit einem Erfolg nach oben orientieren. Die überwiegende Mehrzahl der Jugendteams spielt auswärts.



Männer, Bezirksoberliga

TV 61 Bruck II -

SV Buckenhofen

Nach fünf Niederlagen wäre es an der Zeit, für die ersten Punkte zu sorgen. Doch deutlicher als in der Partie am Samstag um 17.45 Uhr in der Erlanger Karlheinz-Hiersemann-Halle könnte die Diskrepanz nicht sein: Die Buckis kommen als punktloser Letzter, die Brucker Zweite führt die Rangfolge an. Im Grunde haben die SV-Männer also keine Chance, doch die wollen sie nutzen. Dass der Top-Favorit nicht unverwundbar ist, zeigen dessen drei Minuspunkte. Und Überraschungen gab es in der bisherigen Saison schon zuhauf. Warum nicht noch eine - diesmal von den Buckis?



Männer, Bezirksliga

SV Buckenhofen II -

SV Auerbach II

Die deutliche Niederlage vor Wochenfrist sollte die routinierten Reservisten nicht allzu sehr aus der Bahn geworfen haben. Insofern werden sie zuversichtlich in die Begegnung am Sonntag um 15 Uhr in der EGF-Halle gehen und ihr Konto wieder positiv gestalten. Unterschätzen sollte man die Auerbacher Zweite jedoch nicht, wenngleich die Oberpfälzer derzeit Tabellenletzte sind.



B-Jungen BKl:

SV Buckenhofen - HG Ansbach

(Sonntag, 13 Uhr, EGF-Halle).

B-Mädchen BKl:

TV Hallstadt - SV Buckenhofen

(Sonntag, 11.15 Uhr, in Hirschaid)

C-Mädchen BKl:

SC Eltersdorf - SV Buckenhofen

(Sonntag,11.45 Uhr, E.-Noether-Halle).

D-Mädchen BL:

Viertes Turnier

(Samstag, ab 10 Uhr, E.-Noether-Halle).

D-Jungen BL:

Viertes Turnier

(Samstag, ab 13 Uhr, in Hersbruck)

Mini-Handball:

Drittes Spielfest

(Samstag, ab 10 Uhr, Euro-Halle) hgum