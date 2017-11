Teuschnitz vor 17 Stunden

Kaum geparkt, schon ist der Spiegel kaputt

Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr parkte ein 45-jähriger Mann seinen weißen Hyundai i10 vorschriftsmäßig Höhe Torberg 4 in Fahrtrichtung Wickendorf am rechten Fah...