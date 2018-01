Katzen warten im Tierheim

Im Tierheim sind wieder einige gefundene Katzen aufgenommen worden. Bei Nachfragen oder Interesse bitte im Tierheim melden unter Tel. 09191/66368, Zur Staustufe 36, 91301 Forchheim.

Am 4. Oktober wurde außerhalb von Gasseldorf eine circa vier Monate alte Kätzin gefunden, braun-getigert mit großen weißen Abzeichen, ebenfalls am 4. Oktober wurde ein junges weibliches Tier mit gleicher Zeichnung am E-Center in Forchheim-Nord gefunden.

Außerdem wurde ein braungetigerter großer, kräftiger Kater aus Gosberg ins Tierheim gebracht.

Am 8. Oktober wurde eine schwarz-weiße ältere Kätzin am Weingartsteig in Forchheim gefunden und ein schwarz-weißes Katerchen, das ungefähr fünf Monate ist, ist in Bammersdorf zugelaufen. red