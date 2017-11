Katze wurde überfahren

Gegen 18 Uhr befuhr am Dienstagabend ein 21-jähriger BMW-Fahrer die Staatsstraße St 2291 von Bad Kissingen in Richtung Oberthulba. Dabei erfasste er eine Katze, die durch den Zusammenstoß getötet wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. pol