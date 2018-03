Kathrin Schürr führt weiter die Forchheimer Ortsgruppe im FSV

Die Ortsgruppe Forchheim des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) hat ihre Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen durchgeführt. Einstimmig wurde Kathrin Schürr wieder zur Vorsitzenden gewählt.

Zweiter Vorsitzender ist Eduard Nöth, Kassier bleibt Stadtrat Thomas Werner. Als Schriftführerin wurden Maria Schrüfer, als Wanderwart Egon Karrasch und als Wegewart Jürgen Hünnemeyer in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer fungieren Inge Haller, Bertram Kretschmann und Stadtrat Manfred Mauser. Kassenprüfer sind künftig Franz Feist und Wolfgang Spörlein. Damit ist der Vorstand über alle Altersgruppen hinweg - von 34 bis 78 Jahren - aufgestellt.

Vorsitzende Kathrin Schürr blickte auf ein abwechslungsreiches Vereinsjahr zurück. Der Mitgliederstand ist auf 174 (+12) Personen angestiegen. "Der Verein ist weiterhin auf einem guten Weg, er lebt von der Tatkraft, vom Engagement und der Kreativität seiner Mitglieder", so Schürr.

Ein vielseitiges Programm wird auch in diesem Jahr angeboten. Es sind eine Kulturfahrt nach Neuburg an der Donau sowie einige Wanderungen in der Fränkischen Schweiz geplant.

Im Mittelpunkt des Abends standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Auf stolze 42 Jahre im Fränkische-Schweiz-Verein kann Gunda Eberler blicken, die damit für die längste Mitgliedschaft unter den Jubilaren geehrt wurde. Ihre Leidenschaft sind die Wanderungen in der Fränkischen Schweiz. Reinhardt Glauber vom FSV-Hauptverein überreichte für die Treue eine Urkunde und das Ehrenzeichen in Gold. Die Mitglieder für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden mit Silber dekoriert. Die Ortsgruppe Forchheim ist für 150 Kilometer Wanderwege zuständig. Wegewart Jürgen Hünnemeyer und seine fünf Helfer müssen jede Wanderstrecke mindestens einmal im Jahr ablaufen, Markierungen auswechseln und die Wege in Ordnung halten. "Dabei betreuen wir das Gebiet im Westen von Burk durch die Untere Mark bis nach Hallerndorf und im Osten durch den Kellerwald bis nach Weilersbach und Kirchehrenbach zum Walberla", erklärte Hünnemeyer.

Hauptvorsitzender und Altlandrat Reinhard Glauber berichtete über das Leader-Projekt "Wanderleitsystem Fränkische Schweiz". Er führte aus, dass im Rahmen des Projekts bereits etliche neue Wander- und Wegewarte ausgebildet wurden. Ziel des Projekts sei eine einheitliche Markierung und Beschilderung im gesamten Gebiet der Fränkischen Schweiz. Dies werde in den nächsten fünf Jahren zu einem Qualitätssprung in der Wanderregion führen.

Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft: Ludwig Amtmann, Manfred Bajohr, Hildegard Beer Michael Beer, Barbara Deutsch, Christian Deutsch, Lorenz Deutsch, Ulrike Baier, Dieter Freitag, Margarete Gebhard, Hermine Haller, Anneliese Hofmann, Marliese Kohlmann, Edgar Rother, Werner Rupprecht, Anneliese Schmidt, Franz Schürr, Inge Schürr, Johanna Schürr, Ulrich Schürr, Albert Schütze, Renate Schütze; für 40 Jahre Mitgliedschaft: Gunda Eberler, Elfriede Eichler red