Kathrin Heckel ist die neue Vorsitzende

Der neugewählte Pfarrgemeinderat der Pfarrei zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit Gößweinstein hat sich konstituiert. Neben den gewählten acht Pfarrgemeinderäten Hedwig Singer, Kathrin Heckel, Heidi Hoffman, Kerstin Held, Christine Polster, Maria Bergner, Sabine Neuner, Stefanie Bezold und Georg Lang gehören Pfarrer Pater Flavian Michali, Pater Aurelian Ziaja, Pater January Sliwa, Gemeindereferentin Gudrun Zimmerer und Religionslehrerin Rita Schäffner als sogenannte "geborene Mitglieder" dem Pfarrgemeinderat an.

Die fünf Kirchenpfleger der Kirche in Gößweinstein und der Filialen sind mit einer Stimme ebenfalls vertreten. In den Pfarrgemeinderat berufen wurden Katharina Vogler als Vertreterin für die Jugend, Kindergartenleiterin Irmgard Redel sowie Andrea Wächter. Insgesamt umfasst das Gremium 22 Mitglieder. Als neue Vorsitzende wurde Kathrin Heckel gewählt, Stellvertreterin bleibt Heidi Hoffmann und neue Schriftführerin wurde Stefanie Bezold. Pfarrer Michali dankte der bisherigen Vorsitzenden Monika Lang, die nicht mehr kandidierte. tw