Katharina Schulz kommt

MdL Katharina Schulze, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen in Bayern für die Landtagswahl 2018, kommt am Samstag um 11.30 Uhr zum Neujahrsempfang nach Herzogenaurach in die Herzo-Bar. Schulze spricht über "Mit Leidenschaft für Bayerns Zukunft!". red