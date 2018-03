Karwoche und Ostern in St. Johannes

Die Pfarrei St. Johannes der Täufer Reuth lädt am Gründonnerstag, 29. März, um 19 Uhr zur Eucharistiefeier mit Fußwaschung ein. Die Kinderliturgie am Karfreitag beginnt um 9 Uhr im Pfarrsaal Reuth. Zur Liturgie am Karfreitag um 15 Uhr in der Pfarrkirche Reuth wird gebeten, eine Rose zur Kreuzverehrung mitzubringen. Auch zur Auferstehungsfeier am Samstag, 31. März, um 20.30 Uhr ergeht Einladung. Die Eucharistiefeier zur Jubelkommunion beginnt am Ostermontag, 2. April, um 9 Uhr. red