Das BBV-Bildungswerk im Bezirk Oberfranken lädt am Donnerstag, 16. November, um 18.30 Uhr zum Kochkurs "Kartoffel - die tolle Knolle in der Küche". Als Salat, Beilage oder Hauptgericht bietet sie einen gesunden und abwechslungsreichen Speisezettel. Die Teilnehmer erfahren in Theorie und Praxis vieles über Ernährungswerte, Qualitätsmerkmale, Zubereitungstipps und schmackhafte und ausgefallene Rezepte. Anmeldungen werden unter Tel. 0160/93815123 entgegengenommen. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. red