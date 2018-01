Kartenvorverkauf startet am Sonntag

Die Theatergruppe Thundorf spielt in diesem Jahr die Komödie "Zwischen Wahnsinn und Mallorca" in drei Akten in der Festhalle Thundorf. Die Aufführungstermine sind Samstag, 24., und Sonntag, 25. Februar, sowie am 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24. und 25. März. Der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Sonntag, 28. Januar, von 14 bis 16 Uhr, ebenfalls in der Festhalle. Ab Montag, 29. Januar, können die Karten telefonisch unter 09724/1426 reserviert und bestellt werden. sek