Kartenvorverkauf für den Blasmusikabend

Der Blasmusikabend der Augsfelder Musikanten findet am Sonntag, 22. April, statt. Ab 17 Uhr kommt in der TV-Halle böhmisch-mährische Blasmusik zu Gehör. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 24. März, von 13 bis 17 Uhr im Feuerwehrhaus in Augsfeld statt. red