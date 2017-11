Karten für den BRK-Ball ab sofort erhältlich

red



Der BRK-Rosenmontagsball vom Bayerischen Roten Kreuz und der Stadt Bamberg unter dem Motto"Was für ein Theater - Halligalli im Ziegelbau" findet am 12. Februar 2018 in allen Räumen des Ziegelbaus, Mußstraße, statt. Die Karten dafür können ab sofort in der BRK-Geschäftsstelle, Hainstraße 19 (Telefon 0951/98189-11); beim Karstadt Kundendienstbüro, Maxplatz; im Reisebüro Schiele, Lange Straße 2 (Telefon 0951/986 86-0) oder unter www.brk-rosenmontagsball.de erworben werden.