Karten für den Ball des Liedervereins

In Fortführung guter Tradition veranstaltet der Liederverein Forchheim am Samstag, 5. Mai, wieder seinen Ball des Liedervereins in der Jahn-Kulturhalle. Auch dieses Jahr wird wieder erstklassige Tanzmusik mit dem renommierten Tanzorchester "pik10" geboten. Kartenbestellungen und Tischreservierungen sind ab sofort per E-Mail an steinlein-gisela@t-online.de oder telefonisch unter 09191/5850 möglich. Die Karten können nach Belieben abgeholt, in Forchheim geliefert oder zugeschickt werden. red