Karten für Dandaradei

Unter dem Titel "Dandaradei" präsentiert Klaus Gasseleder bei seiner Autorenlesung am Mittwoch, 28. Februar, im Haus erLebenskunst in Ramsthal das Beste aus 30 Jahren Poetisierens im unterfränkischen Dialekt. Beginn ist um 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf (E-Mail kontakt@erlebenskunst-ramsthal.de , Tel.: 0151/585 111 04,) oder an der Abendkasse erhältlich.