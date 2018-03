Kartage un d Ostern in der St. Elisabethkirche

Der Kirchenchor St. Elisabeth gestaltet am Gründonnerstag, 29.März, um 19 Uhr den Gottesdienst zum letzten Abendmahl mit ein- und mehrstimmigen liturgischen Gesängen mit. Am Karfreitag, 30. März, erklingt in der Liturgie um 15 Uhr die vierstimmige Passion von Lorenz Lauterbach, gesungen von den beiden Kirchenchören aus Garitz und Nüdlingen. Die Personen des Evangelisten, Christus, Pilatus, Petrus und Magd werden von einzelnen Solisten übernommen. Im Elisabethgottesdienst am Sonntag, 1.April, um 10 Uhr singt der Kirchenchor österliche Chormusik von Christopher Tambling. sek