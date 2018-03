Karl-Heinz Kautsch jetzt Ehrenmitglied

Neuwahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Kleinkaliber Schützenvereins e. V. 1946 Förtschendorf. Für seine besonderen Verdienste um den Kleinkaliber-Schützenverein e.V. 1904 Förtschendorf wurde Schützenbruder Karl-Heinz Kautsch zum Ehrenmitglied ernannt.

Zu der Versammlung konnte 1. Schützenmeister Harald Scherbel 54 Mitglieder willkommen heißen, unter ihnen die Ehrenmitglieder Heinz Barnickel, Reinhold Beetz und Johann Hofmann. Harald Scherbel blendete zurück auf das vergangene Schützenjahr, das mit dem Dreikönigsschießen begann. Die Teilnahme an der Sebastian-Feier des Patenvereines Rothenkirchen mit dem Sebastiani-Schießen gehöre ebenso zum festen Bestandteil des Vereinslebens wie der Kinderfasching im Schützenhaus, das Kirchweihschießen und das Abschießen.

Höhepunkt im Jahr sei jedoch das Schützenfest, bei dem Gerhard Neubauer aus Teuschnitz die Königswürde errungen habe. Jungschützenkönigin wurde Luisa Wicklein und Schülerkönigin ihre Schwester Sophia Wicklein. Der Kleinkaliber-Schützenverein habe nicht nur beim Festumzug anlässlich des Kronauer Freischießens Präsenz gezeigt, sondern auch bei den Schützenfestumzügen der benachbarten und befreundeten Schützengesellschaften.



Schießstände werden optimiert

Der Verein verfüge über eine moderne Schießanlagen. Die 50-Meter-Stände sollen noch in diesem Jahr weiter optimiert werden. Das Schützenhaus mit dem Umfeld werde von wenigen fleißigen Helfern gepflegt und baulich unterhalten, wofür sich 2. Schützenmeister Reinhold Heinlein bei diesen Mitgliedern bedankte. Eine solide finanzielle Basis des Vereines einhergehend mit einer verantwortungsbewussten Kassenführung war das Ergebnis der Berichte des Schatzmeisters und der Kassenprüfer.

Für ihre langjährige Treue zum Schützenwesen, dem Verein, dem Bayerischen Sportschützenbund und Deutschen Schützenbund überreichte Harald Scherbel die Urkunden und Anstecknadeln.

25 Jahre: Sebastian Barnickel, Christian Blinzler, Dieter Fökel, Gerhard Güntzel, Leander Langguth, Ulrich Müller und Thomas Weschta.

40 Jahre: Hubert Barnickel, Jürgen Barnickel, Matthias Barnickel, Elke Distel, Peter Heinlein, Werner Konrad, Thomas Lang, Paul Scherbel, Andreas Scherer, Bernd Wenig und Helmut Zwosta.

Mit der Gau-Ehrennadel wurde Paul Neubauer ausgezeichnet. Die Ehrennadel des Präsidenten des Deutschen Schützenbundes für langjährige Teilnahme am aktiven Schießsport wurde überreicht an: Peter Buckreus, Markus Geiger, Gerhard Güntzel, Leander Langguth, Gerhard Neubauer und Clemens Wicklein.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Gewählt wurden zum 1. Schützenmeister Harald Scherbel, zum 2. Schützenmeister Reinhold Heinlein, zum 3. Schützenmeister Thomas Hitzel, zum Schatzmeister Clemens Wicklein, zum Schriftführer Bernd Beständig, zum Kassenprüfer Harald Schröder und Peter Heinlein.

Dem Ausschuss gehören an: Hubert Barnickel, Peter Heinlein, Leander Langguth, Christian Hammerschmidt, Gerhard Neubauer, Ralf Müller und Silvia Heinlein. RH