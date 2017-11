Karibische Rhythmen in der Therme

Karibische Klänge, eine mitreißende Sambashow, exotische Sauna-Aufgüsse und karibisch-bunte Cocktails lassen die schönsten Urlaubsträume wahr werden. Das entspannte Lebensgefühl zwischen Sonne, Meer und purer Lebenslust lässt sich am Samstag, 18. November, von 18 bis 23 Uhr, in vollen Zügen in der ThermeNatur genießen. Alle Gäste erhalten mit dem Eintritt in die Urlaubstherme hawaiianische Blumenketten und fühlen sich so gleich am Eingang in die aufregende Welt der Tropen versetzt. Den ganzen Abend erklingen urlaubsgleiche Klänge von DJ Marco. Besonderer Höhepunkt des Abends wird neben der rhythmusgeladenen Trommelshow der Gruppe Paixao aus Coburg auch der Schaumspaß sein. Für Urlaubsflair sorgen darüber hinaus südseegleiche Lichteffekte, und dank des Ballonsportclubs Hildburghausen wird am Abend auch der "gelbe Riese" den Himmel zum Leuchten bringen. Ein weiterer Mittelpunkt wird sicherlich wieder die "Tropical Bar", wo farbenfroh-karibische Cocktails mit und ohne Alkohol serviert werden. Auch das ThermenBistro lockt darüber hinaus mit allerlei Köstlichkeiten und Live-Cooking. red