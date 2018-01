Kantorei glänzt mit Luther-Lied

Die Kirchweih der ehrwürdigen Marienkirche in Königsberg wurde in diesem Jahr mit einem besonderen Konzert gefeiert.

Im Rahmen der Konzertreihe "Klang-Kontakte in Königsberger Kirchen 2017" ertönte dort am Sonntagmorgen Johann Sebastian Bachs Kantate für Soli, Chor und Orchester "Eine feste Burg ist unser Gott", die von Bachs Sohn Wilhelm Friedemann überarbeitet wurde und mit Pauken und Trompeten glanzvolle Akzente setzt.

"Eine feste Burg ist unser Gott" ist wohl eines der berühmtesten Lieder Martin Luthers und eine der bekanntesten Kantaten Bachs. Dekanatskantor Matthias Göttemann ließ die Kantate anlässlich des Reformationsjubiläums erklingen. Gesungen wurde sie in beeindruckender Weise chorisch von der Kantorei Haßberge. Die Solopartien hatten Sopranistin Kristina Szegedi-Dinusova, Altistin Yvonne Albes, Tenor Oliver Kringel und Bass Tobias Germeshausen übernommen, die diese stimmlich voll überzeugend vortrugen. Das Orgelcontinuo wurde von Regine Geisler gespielt. Die große, umfassende musikalische Begleitung lag in Händen eines Ensembles aus Würzburg.

Dirigent Matthias Göttemann verstand es wieder einmal, Chor, Orchester und Solisten zu einer Einheit zu verbinden und die Kantate zu einem Erlebnis werden zu lassen.

Liturg des Gottesdienstes war Pfarrer Peter Hohlweg, der in seiner Predigt auch den Bogen von der Marienkirche, die auf den Fundamenten einer Burg errichtet wurde, zur Kantate "Eine feste Burg ist unser Gott" spannte.

Im Anschluss an den Gottesdienst saßen etliche Gottesdienstbesucher vor der Kirche bei einem Kirchweihfrühschoppen zusammen.