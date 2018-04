Kantersieg für Ramsler Reserve

FC Fuchsstadt II - SV Machtilshausen 0:0.

Drei Treffer pro Begegnung kassiert die Landesliga-Reserve im Durchschnitt. Klar, dass diese Statistik direkt zum Abstiegskampf führt, in dem der eng bestückte Fuchsstädter Kader eigentlich seit Saisonbeginn steckt. Das Vorhaben der Gastgeber, sich mit einem Sieg vom Abstiegsplatz wegzubewegen, misslang, obwohl einige landesligaerfahrene Akteure zum Einsatz kamen. Doch diese hatten nicht nur mit den Gegner zu kämpfen, der tiefgründige Nebenplatz erschwerte es den Kontrahenten, spielerische Glanzlichter zu setzen. Gefährlich wurde es nur, wenn überhaupt, bei Standards, doch auch dann wussten FC-Abwehrchef Marcel Plehn sowie Mario Böhm den guten, aber insgesamt wenig geforderten SV-Goalie Fabian Hollmeyer zu überlisten. js/sbp



FC Hammelburg - FC Obereschenbach 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Max Petrunin (19.), 2:0 Mike Ludewig (88.).

Während die Gäste in der Anfangsphase die Chance zur Führung vergaben, machte es Hammelburg besser: Die erste Möglichkeit münzte der FC zum 1:0 um. Max Petrunin vollendete nach diagonalem Pass in den Winkel. "Es war nicht das erwartete Spitzenspiel, das Niveau eher dürftig", sagte Hammelburgs Trainer Jürgen Wiesler. In der zweiten Halbzeit stellte Hammelburg um, stand hinten besser und hätte das 2:0 früher machen können. Die Entscheidung fiel, als Max Petrunin einen Ball für Mike Ludewig querlegte und dieser einschob. "Das gesamte Spiel war für ein Derby erfrischend fair."



SG Oberleichtersbach/Modlos - SV Aura 1:0 (1:0). Tor: Simon Wittmann (32.).

Ein insgesamt sehr faires und ausgeglichenes Spiel, in dem sich der SV Aura allerdings nie eine ernsthafte Torchance herausspielte. Die erste gute Chance für die SG hatte Florian Friebel mit einem Freistoß, der Ball ging aber an die Latte, nachdem Torwart Sebastian Schölzke den Ball entscheidend abgelenkt hatte. Beim Führungstreffer spielte Friebel auf Wittmann direkt vor dem Tor ab, der lediglich einschieben musste. In der zweiten Hälfte drückte der Tabellenführer viel mehr und erspielte sich reichlich Ecken, von denen aber keine Gefahr ausging.



FSV Schönderling - FC Elfershausen 0:1 (0:1). Tor: Marcel Schiefermüller (39.). Rot: Tobias Kessler (84., Schönderling).

"Man muss den Gästen Respekt für ihre Leistung zollen: Sie haben die Bälle abgelaufen, hatten die Lufthoheit, standen enger am Mann", sagte Schönderlings Trainer Oliver Scholz zum verdienten Sieg des FC Elfershausen. Doch auch Schönderling hatte in der ersten Halbzeit zwei gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Der Gegentreffer fiel nach einem Abspielfehler in eigener Hälfte, nachdem der Ball eigentlich schon geklärt war.



TSV Volkers - DJK Kothen 2:2 (2:2). Tore: 0:1 Marius Gruber (9.), 0:2 Marko Wolf (13.), 1:2 Deniz Ipek (21.), 2:2 Heiko Zeier (44.).

"Wie im letzten Spiel haben wir die ersten Minuten verschlafen", sagte Volkers' Abteilungsleiter Oliver Brust. Beim ersten Tor schob Marius Gruber nach einem Ballverlust im Strafraum ein, das zweite Tor resultierte nach einem Stellungsfehler eines TSV-Verteidigers. "Wir brauchten umso mehr Kraft und Konzentration, um das Ergebnis wieder umzubiegen." Ein Freistoß von Jerry Wanke knallte gegen die Unterkante der Latte, Deniz Ipek staubte zum Anschlusstreffer ab. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nach einem schönen Kombinationsspiel, nach einer schulbuchmäßigen Flanke von Yevhenii Stoianov köpfte Heiko Zeier aus sechs Metern ein. In der zweiten Hälfte vergab Volkers gute Chancen zum Sieg, aber "das Glück war nicht auf unserer Seite", so Brust.



TSV Stangenroth - SV Ramsthal II 0:7 (0:2). Tore: 0:1 Oliver Six (35.), 0:2, 0:3 Tim Danz (37., 53.), 0:4, 0:5 Florian Hahn (58./Elfmeter, 64.), 0:6 Stefan Wegemer (75., Eigentor), 0:7 Andre Sixt (84., Elfmeter).

"Ohne fünf Schlüsselspieler war am Ende des Tages einfach nichts drin, wir waren zu schlecht", lautete das Fazit von Manuel Endres, Abteilungsleiter des TSV Stangenroth. Trotzdem hatte der TSV die erste Möglichkeit durch Johannes Edelmann, dessen Ball auf der Linie geklärt wurde. "Danach ging nichts mehr", sagte Endres. Beim SV Ramsthal II lief der Ball gut durch die Reihen. "Wenn man einmal führt, laufen alle Aktionen umso besser", sagte Ramsthals Trainer Christian Hänelt. "Der TSV hat zwar in der zweiten Halbzeit noch einmal auf ein Tor gedrängt, wir haben aber keine richtige Chance zugelassen."