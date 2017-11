Kaninchenzüchter feiern Jubiläum

Sein 60-jähriges Bestehen feiert der Kaninchenzuchtverein B 868 Hemhofen am Samstag, 18. November, und am Sonntag, 19. November, mit einer Jubiläums-Kaninchenausstellung im Vereinsheim in der Apostelstraße. Es werden 239 Kaninchen aus 24 Rassen und Farbenschlägen zur Schau gestellt. Von den Deutschen Riesen mit über sieben Kilogramm Gewicht bis zu den Zwergkaninchen mit etwa 1,1 Kilogramm Gewicht gibt es viele verschiedene Kaninchen zu bewundern. Kinder haben freien Eintritt. Die Schau ist geöffnet am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag in der Zeit von 9.30 bis 17 Uhr. Die offizielle Eröffnung der Ausstellung durch Schirmherrn Ludwig Nagel (CSU) ist am Samstag um 14 Uhr vorgesehen. Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Kaninchenzuchtvereins sowie die gesamte Bevölkerung sind zu dieser Kaninchenschau eingeladen. red