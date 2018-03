Kanadischer Nischen-Metal

Am Donnerstag, 22. März, spielen im Bamberger Musik-Club "Sound-n-Arts" (Obere Sandstraße 20) gleich zwei außergewöhnliche Bands: "Anciients" und "Black Wizard" nennen sich die beiden Gruppen aus Kanada, die von den Veranstaltern als "virtous, dynamisch, mitreißend, aufwühlend, packend und alles wegfegend" angekündigt werden. Musikalisch sind die Bands in Richtung "Heavy Metal" und "Rock" einzuordnen.

"Anciients" gründeten sich im Jahr 2009 um Aaron "Boon" Gustafson, den ehemaligen Bassisten der Band "3 Inches of Blood". Ihr aktuelles Album "Voice Of The Void" erschien 2016 und wurde für den "Juno Award - Metal/Hard Music Album Of The Year" nominiert.

"Black Wizard" stellen derzeit ihr viertes und vor kurzem erschienenes Album "Livin"Oblivion" in Europa vor.

Dafür gesorgt, dass diese beiden international erfolgreichen Bands in der Sandstraße auftreten, hat "Sick Kings Booking Bamberg". Das aus zwei Bamberger Brüdern bestehende, Veranstaltungsteam bringt ungewöhnliche Bands in unsere Stadt. Dabei haben es sich die "Sick Kings" zur Aufgabe gemacht, musikalische Nieschen, wie Postmetal, Doom, Prog und Sludge, zu bedienen. Außerdem wollen sie die Subkultur in Bamberg wieder aufleben lassen und Lücken in der Musikszene füllen, die beispielsweise durch die Schließung des "Morphclubs" entstanden seien.

Das Konzert am 22. März beginnt um 22 Uhr im "Sound-n-Arts" (Einlass ab 21 Uhr). Karten für die Veranstaltung können im Vorverkauf sowie an der Abendkasse erworben werden. Weitere Informationen zum Konzert gibt es auf Facebook unter "Anciients & Black Wizard im "Sound-n-Arts" in Bamberg".