Kanadische Liedermacherin im "Struwwelpeter" zu Gast

Beste Solokünstlerin Kanadas



Sarah Noni kommt wieder nach Kronach. Die Sängerin und Liedermacherin aus Kanada tritt am Montag, 13. November, um 20 Uhr im Kulturcafé des Jugend- und Kulturtreffs "Struwwelpeter" auf. Im Gepäck hat sie Lieder aus ihren aktuellen CDs, die sie mit ihrer gefühlvollen Stimme präsentieren wird.Sarah Noni ist Wiederholungstäterin. Die junge Frau war bereits zweimal im "Struwwelpeter" zu Gast, führte damals aber noch ihren Nachnamen Metzner. Diesen hat sie nach einer Babypause abgelegt und tritt nur noch als Sarah Noni auf.Erstmals war die Gewinnerin des kanadischen Folk Music Awards des Jahres 2007 vor acht Jahren in Kronach zu Gast. Es war einer ihrer ersten Auftritte in Deutschland.Die Auszeichnung als beste Solokünstlerin Kanadas hatte sie dazu ermutigt, den Sprung über den großen Teich zu wagen. Mittlerweile ist sie in der deutschen Folkszene eine bekannte Größe, bevorzugt aber weiterhin die kleineren Bühnen. Hier kommt ihre Stimme aus Glamour, Soul und Seide am besten zur Geltung.Karten für das Konzert gibt es im "Struwwelpeter", im Frisörladen Steinwiesen und im Ticketshop von www.reservix.de . Auch an der Abendkasse sollte es noch Tickets geben. red