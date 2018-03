"Kampfsport-Team" im BlSV

Ende der 80er Jahre brachte Bernd Grau, erfolgreicher Aktiver und Trainer, das Kickboxen nach Lichtenfels. Erst als Abteilung im TV Oberwallenstadt und später im eigenen Kickboxstudio "Golden Glove" entwickelte sich Kickboxen zu einer etablierten Sportart in Lichtenfels.

Bernd Grau, 1991 Europameister und mehrfacher Deutscher Meister, brachte als Trainer fünf deutsche Titelträger hervor und zehn Athleten unter die ersten Zehn in der deutschen Rangliste. So kam es nicht von ungefähr, dass immer mehr junge Menschen Interesse am Kickboxsport fanden, mit der Folge, dass 2014 der Verein "Kampfsport-Team-Lichtenfels" mit 20 Mitgliedern gegründet wurde. Bernd Grau ist seitdem der Vorsitzende des Vereins, der mittlerweile über 60 Mitglieder hat. Der Schwerpunkt des Vereins liegt im Breitensport. Seit längerer Zeit arbeitet der Verein mit dem "Projekt Meilenstein" zusammen.

Ziel dieser Organisation ist es, jungen Menschen eine Plattform zu geben, damit diese im Rahmen der richterlichen Weisung Defizite aufarbeiten und ausgleichen und dass soziale Benachteiligungen oder individuelle Beeinträchtigungen abgebaut werden können.

Kürzlich wurde von einem großen Teil der Mitglieder die neu angemietete Trainingshalle besichtigt, die bis zum 1. März bezugsfertig sein soll. Dies nahm der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes, Hans-Peter Dentsch, zum Anlass, um diesen rührigen Verein die Aufnahmeurkunde in den Bayerischen Landessportverband (BLSV) zu überreichen. Er sagte dem jungen Verein seine Unterstützung zu. red