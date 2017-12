Kampfkarpfen an der Pompfe

Man hörte es schon von Weitem, wenn man am Wochenende auf den Sportplatz der Röttenbacher Grundschule zulief. Immerzu erklangen dort dumpfe Schläge. Übte sich hier etwa jemand an der Pauke? Nein! Dies waren die Schläge, mit denen bei einem Juggerturnier die Spielzeit gemessen wird und die deswegen kontinuierlich aus Lautsprechern erklangen.

Doch was ist überhaupt Jugger? Bei Jugger handelt es sich um eine Sportart, die vor allem bei Jugendlichen immer mehr Anhänger findet. Zwei Teams treten mit fünf Personen (und Auswechselspielern) gegeneinander an. Ziel ist es, einen Hundeschädel aus Schaumstoff und Latex in das gegnerische Tor ("Mal", sieht einem Nest ähnlich) zu bekommen. Pro Mannschaft gibt es dazu einen Läufer, der den Hundeschädel in die Hand nehmen darf, und sogenannte "Pompfer", die - ausgestattet mit "Pompfen" (gepolsterte Stäbe) - den Weg für den Läufer freikämpfen.



Dynamisch und anstrengend

Dabei dürfen sie sich, sobald sie von einem gegnerischen Pompfen getroffen wurden, für fünf Schläge (7,5 Sekunden) nicht bewegen und nicht ins Spiel eingreifen. Mit ihren "Pompfen", von denen jeder der vier "Pompfer" einen anderen hat, dürfen sie sich nicht nur verteidigen, sondern auch den "Jugg" (Spielball) zu ihrem Läufer spielen. Jedoch darf nur dieser ihn im Tor versenken. Was zunächst sehr martialisch wirkt, entpuppt sich als hochdynamisches und anstrengendes Teamspiel.

Ein Spiel dauert normalerweise 2x100 Schläge, was bei einer Länge von 1,5 Sekunden pro Schlag einer aktiven Spielzeit von fünf Minuten entspricht. Da das Spiel aber läuferisch sehr anstrengend ist, wird nach jedem Punkt eine kurze Pause eingelegt, wodurch die Spielzeit auf 20 bis 30 Minuten anwächst. Gespielt wird auf einem 40x20 Meter großen, abgerundeten Spielfeld, so dass niemand in die Ecke gedrängt werden kann.

Seinen Ursprung hat Jugger in dem Spielfilm "Die Jugger - Kampf der Besten" aus dem Jahr 1989. Der Regisseur und Drehbuchautor David Webb Peoples erfand das Spiel für die Handlung des Films. Hier spielen umherziehende Mannschaften um ihren kargen Lebensunterhalt, viele mit dem Ziel vor Augen, einmal in die sagenumwobene Liga aufgenommen zu werden, in der, Gladiatorenwettkämpfen gleich, zur Belustigung der Wohlhabenden Wettkämpfe ausgetragen werden. Im Film wird äußerst brutal gespielt, so dass Knochenbrüche und Platzwunden die Regel sind. Das reale Spiel hingegen ist ungefährlich, da die Pompfen allesamt gepolstert sind.

Beim Turnier in Röttenbach, das bereits zum zweiten Mal an der Kirchweih stattfand, kamen zwölf Mannschaften aus ganz Deutschland, um um den Pokal zu kämpfen. Das Heimteam "Die Kampfkarpfen", das es seit 2008 in Röttenbach gibt, wurde von Frank Schulte, Leiter des Fachbereiches Familie, Bildung und Soziales der Gemeinde Röttenbach, ins Leben gerufen. "Das Spiel findet in Deutschland immer mehr Zustimmung", verrät er, "Es gibt mittlerweile sogar eine eigene Liga."

Beim Turnier in Röttenbach steht aber nicht nur der Sport im Mittelpunkt. "Wir haben uns für den Ausrichtungstermin entschieden, da man danach noch mit den Teams auf die Kerwa gehen kann. Einige sind sogar schon seit Freitag da und haben ihre Zelte aufgeschlagen", berichtet der Mitorganisator. Am Ende gewann die Mannschaft "Mainzer Marodeure" vor dem Team "Zerstörte Vernichter" aus Würzburg.