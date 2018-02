Kampfgeist nicht belohnt

Es wurde nichts mit dem erhofften vierten Heimsieg in Folge in der 2. Basketball-Liga ProA. In einem spannenden und kampfbetonten Spiel mussten sich die Baunach Young Pikes vor 760 Zuschauern den White Wings aus Hanau mit 82:87 geschlagen geben und zieren weiter das Tabellenende.

Dabei war ein Sieg durchaus möglich, aber die Gäste hatten an diesem Abend einen hervorragenden Tag von der Dreipunktlinie erwischt und konterten so jeden Lauf der Gastgeber mit einem Nadelstich. Die 50-prozentige Dreier-Quote (13 von 26) gab den Ausschlag. In fast allen anderen statistischen Werten war das Team von Trainer Mario Dugandzic das bessere Team.

Das 4:2 durch Eddy Edigin, der zusammen mit Tibor Taras und Louis Olinde am Vorabend noch im Kader von Brose Bamberg stand, bedeutete für lange Zeit die letzte Führung für die Grün-Weißen. Die Jungs von Gästetrainer Simon Cote übernahmen das Kommando. Die Baunacher, die auf den erkrankten Henri Drell verzichten mussten, agierten in dieser Phase zu schläfrig, so dass die Hanauer durch drei Dreier von Luquon Choice und Chase Adams auf 20:9 davonziehen konnten. Das ärgerte den Baunacher Coach: "So können wir nicht in das Spiel starten. Wir wissen, wer bei Hanau die guten Schützen sind, trotzdem geben wir ihnen in dieser Phase den Raum für ihre Dreier."



Wolf und Ferguson stark

Durch die Einwechslung von Nicolas Wolf kam frischer Wind in die Angriffsbemühungen der Young Pikes. Erst kurz vor der Pause war es der starke Rob Ferguson, der den Anschluss (30:34) herstellen konnte.

Als Chase Adams mit seinem vierten Dreier und Paul Albrecht per Korbleger auf 49:36 erhöhten, schien das Spiel zugunsten der Gäste zu laufen. Young-Pikes-Trainer Dugandzic hatte nun deutlichen Redebedarf. Und seine Auszeit zeigte Wirkung: Wolf verkürzte mit zwei Dreiern vor dem Schlussviertel auf 52:55.

Es blieb spannend. Teamkapitän Rob Ferguson war es in der 37. Minute vorbehalten, mit zwei Freiwürfen die Führung (69:68) zurückzuerobern. Aber wie so oft war die Antwort der Gäste ein Dreier, dieses Mal vom ProA-Spieler der Woche, Till-Joscha Jönke. Eddy Edigin konnte zwar im folgenden Angriff nochmal ausgleichen, doch als Chase Adams eine Minute vor dem Ende erneut aus der Distanz auf 78:73 erhöhte, schlug das Pendel zugunsten der Gäste aus. gegangen. Zwar versuchten die "jungen Hechte", durch Fouls die Uhr zu stoppen, doch die Hanauer verwandelten ihre Freiwürfe eiskalt und retteten den Vorsprung über die Zeit.

"Meine Jungs haben toll gekämpft und sich nie hängen lassen. Wir haben immer an unsere Siegchance geglaubt, sind nach einer grandiosen Aufholjagd noch einmal in Führung gegangen, aber am Ende hat Hanau die schweren Würfe getroffen. Das muss man auch erst mal schafffen. Natürlich war es bitter für uns, dass Louis Olinde nicht gespielt hat. Den Grund dafür wissen wir momentan noch nicht, aber das wird noch geklärt. Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen, es kommen noch viele Spiele und viele Chancen, zum Beispiel am nächsten Samstag", analysierte der Baunacher Coach. Gegner ist dann im wichtigen Frankenderby der Rivale aus Nürnberg, der um 19 Uhr in der Stauffenberghalle seine Visitenkarte abgibt. red

Baunach Young Pikes: Ferguson (15 Punkte/3 Dreier), McDowell-White (15), Taras (13/2), Wolf (11/2), Fowler (8), Edigin (8), Keppeler (6), Gomila (4), Bruhnke (2) / White Wings Hanau: Adams (27/5), Choice (19/4), Jönke (11/1), von Fintel (8/2), Albrecht (8), Brady (7), Eichler (5/1), Jacko (2)