Kampf gegen Plastikmüll

Weltweit steigt die Verschmutzung von Meeren, Flüssen und Seen durch Plastikmüll. Mit einem gemeinsamen Projekt gehen die Universität Bayreuth und das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung des Alfred-Wegener-Institut das Problem jetzt erstmals aus einer ganzheitlichen Forschungsperspektive an.

In der Modellregion Weser/Wattenmeer" wollen die Wissenschaftler unter anderem durch empirische und modellgestützte Analysen herausfinden, wie kleinste Plastikteilchen vom Festland bis ins Meer gelangen, welche Eintrags- und Transportwege in welchem Umfang daran beteiligt sind und welche Risiken die dadurch verursachte Kontamination unterschiedlicher Ökosysteme mit sich bringt. Die Forscher untersuchen dabei verschiedenste Herkünfte von Mikroplastik, unter anderem auch Kläranlagen und Einträge durch die Luft.

Die Ergebnisse der Studie sollen in Handlungsempfehlungen für Politik, Industrie und Zivilgesellschaft, in effektive Maßnahmen des Natur- und Gesundheitsschutzes, aber auch in neue Konzepte der Umweltbildung einfließen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Vorhaben in den nächsten drei Jahren mit insgesamt rund 2,9 Millionen Euro.

Der neue Forschungsverbund arbeitet unter dem Titel "Mikroplastikkontamination im Modellsystem Weser/Wattenmeer: ein ökosystemübergreifender Ansatz", kurz Plawes. Neben der Universität Bayreuth und dem Alfred-Wegener-Institut auf Helgoland sind auch die Universitäten Frankfurt und Oldenburg, das Forschungszentrum Jülich, das Thünen-Institut in Braunschweig sowie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft auf Norderney eingebunden.

"Plawes ist nicht nur bundesweit, sondern auch international das erste Forschungsprojekt, das die Mikroplastik-Kontamination ökosystemübergreifend von den Oberläufen eines Flusses bis zur Mündung an der Küste und die damit einhergehende Verbreitung im Meer interdisziplinär und über längere Zeiträume hinweg erforscht und bewertet. Es ist zugleich das erste umfassende Mikroplastik-Projekt, das die gewonnenen Ergebnisse in neue Informations- und Lehrkonzepte integriert", erklärt Professor Christian Laforsch von der Universität Bayreuth, der das Vorhaben koordiniert. "Die bisherigen Mikroplastik-Studien liefern meistens nur Momentaufnahmen, sowohl die angewandten Methoden als auch die Ergebnisse sind kaum miteinander vergleichbar. Wir wollen dazu beitragen, einige empfindliche Wissenslücken zu schließen", so der Wissenschaftler hinzu, der sich schon lange mit Gewässerkontaminationen durch Mikroplastik befasst.



Die Rolle von Wind und Wetter

"Wir wissen im Einzelnen noch viel zu wenig darüber, welche Rolle Wind und Wetter, Bodenerosion, Abwassersysteme und Kläranlagen bei der Entstehung und Verbreitung von Mikroplastik spielen. Ebenso benötigen wir belastbare Daten, die ein klares Bild von der Akkumulation der Plastikteilchen in verschiedenartigen Ökosystemen vermitteln, und auch die Wechselwirkungen zwischen Plastikeinträgen in der Umwelt und tierischen Organismen wollen wir genauer und umfassender nachverfolgen als dies bisher geschehen ist", so Gunnar Gerdts vom Alfred-Wegener-Institut.

Die in der Pilotregion Weser/ Wattenmeer gewonnenen Ergebnisse und entwickelten Konzepte sollen so ausgelegt sein, dass sie sich auf ähnliche Fluss- und Küstenregionen in anderen Weltregionen übertragen lassen. Dabei geht es letztlich auch um die Abwendung gesundheitlicher Risiken für den Menschen. Im Hinblick auf das Problem, dass Mikroplastik auch in die Nahrungsketten gelangen kann, werden Kleintiere in Süßgewässern und in der Nordsee auf mögliche schädliche Effekte untersucht.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Umweltbildung. Biologiedidaktiker aus Bayreuth und Oldenburg werden Urteilsfähigkeit, Einstellungen und Wissen von Schülern und Lehrern zum Thema Plastikmüll erheben. Anschließend werden Lernmaterialien zur Thematik Mikroplastik erarbeitet und erprobt. red