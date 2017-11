Kammerorchester hat zwei Auftritte hintereinander

Das Kulmbacher Kammerorchester gibt unter seinem Dirigenten Thomas Grünke am Samstag, 16. Dezember, Konzerte in der Johanneskirche Burghaig und der Kulmbacher Kreuzkirche.

Als Solist des Konzertes wird der Nachwuchstenor Philipp Fischer unter anderem Arien aus dem Weihnachtsteil von Händels berühmten Oratorium "Der Messias" vortragen. Auch das sicher jedem Zuhörer bekannte "Largo" von Händel wird mit ihm an diesem Abend zu hören sein.

Dass der wohl bekannteste Kirchenmusiker J. S. Bach nicht nur ein begnadeter Organist, sondern auch Violinist seiner Zeit war, wird in seinem Violinkonzert a-moll deutlich, welches neben seinen virtuosen Ecksätzen einen weihnachtlich stimmungsvollen Mittelsatz enthält. Lena Schaefer, die bereits etliche Konzerte mit dem Kulmbacher Kammerorchester als Solistin bestritten hat, wird erneut den Solopart übernehmen.



Mit Waldhörnern und Flöten

Nahezu romantisch erscheint das Adagio E-Dur für Violine und Orchester von W. A. Mozart. Ergänzt von Waldhörnern und Flöten erklingt das Orchester im für Mozart typischen Stil als Begleitung der Solovioline, die ebenfalls von Lena Schaefer gespielt wird.

Mit A. Corellis Concerto grosso g-moll, bekannt auch als "Weihnachtskonzert", in dem zwei Soloviolinen und Solocello dem Orchester gegenübergestellt werden, klingt das Konzert weihnachtlich mit einer Hirtenmusik aus. Durch viele kurze tempomäßig und charakterlich gegensätzliche Sätze, die einerseits feurig temperamentvoll und andererseits friedvoll und geruhsam sind, ist dieses Concerto grosso sehr abwechslungsreich und kurzweilig.

Der letzte Satz "Pastorale" hat dem Concerto seinen Namen verliehen und lässt in unnachahmlicher Weise Weihnachtsstimmung aufkommen.

Beginn der Konzerte ist um 16 Uhr in der Johanneskirche und um 19.30 Uhr in der Kreuzkirche. Eintrittskarten können ab sofort in der Buchhandlung Friedrich erworben werden. red