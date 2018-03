Kameraden in Feierlaune

Bei der Jahresversammlung der Soldaten-Kameradschaft Drosendorf-Voitmannsdorf wurde der gesamte Vorstand um den Ersten Vorsitzenden Heinz Niegel einstimmig im Amt bestätigt. Der Ehrenvorsitzende, Edwin Dauer, fasste das Vereinsgeschehen in einem Jahresrückblick zusammen. Besondere Erwähnung fand dabei das seit 2015 jährlich abgehaltene Familienfest für alle Vereinsmitglieder und deren Angehörige, welches sich auch im vergangenen Jahr großer Beliebtheit erfreute. Im laufenden Jahr steht das 120. Gründungsjubiläum der Soldaten-Kameradschaft Drosendorf-Voitmannsdorf an. Das Jubiläum soll mit einem dreitägigen Festakt vom 10. bis 12. August auf dem Festplatz in Drosendorf gebührend gefeiert werden. Es wurde bereits ein umfassendes Festprogramm für Jung und Alt zusammengestellt. Als Schirmherrin konnte die Bundestagsabgeordnete Silke Launert gewonnen werden. Ferner wurden bereits Einladungen an die umliegenden Vereine versandt. Klaus-Dieter Nitzsche berichtete über die Entwicklung der Personalsituation bei der Bundeswehr. Er thematisierte auch die nicht immer korrekte Darstellung zur Lage bei der Bundeswehr in den Medien. red