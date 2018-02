Kalender kam sehr gut an

Stadtillumination?



red



Das abgelaufene Jahr hat mit dem Kalender Alt-Kronacher Ansichten für den Verein 1000 Jahre Kronach ein sehr befriedigendes Ende genommen. Die Kalenderbilder waren vielen Kronach-Freunden ein willkommener Anlass, den Kalender als Weihnachtsgeschenk zu erwerben, so dass zweimal nachbestellt werden musste. In der jüngsten Vorstandssitzung wurde Christian Porzelt für die Bearbeitung des Projektes Dank ausgesprochen.Vorbereitet wurden zwei Veranstaltungen, einmal der Informationsabend am Donnerstag, 8. Februar, um 19 Uhr im Pavillon der Sparkasse Kronach, Kulmbacher Straße, wo es um "Stadtillumination, was ist das, wie geht das?" geht. Dabei wird Michael Müller mit ausgesuchtem Bildmaterial in die Materie einführen, bei der es darum geht, wie die Beleuchtung einer Stadt, der Straßenarchitektur (Brunnen u. ä.) und der Gebäude unterschiedlichster Art dauerhaft verbessert werden kann, und das heißt, zu mehr Aufenthaltsqualität und Wohlbefinden der Bewohner und der Besucher führt. Bei dieser Aufgabe geht es nicht nur um das richtige Licht in der Menge und der Farbe, sondern auch um Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit sowie Harmonie der verschiedensten Lichtquellen. Anders als bei "Kronach leuchtet" geht es nicht um vorübergehende Lichteffekte, sondern um eine dauerhafte Illumination von hoher Qualität. Die Thematik hat in den letzten Jahren enorm an Interesse gewonnen, weil auch technische Entwicklungen neue Anwendungen ermöglichen. Es werden hier nicht nur die Stadtverantwortlichen, sondern die Gemeinschaft der Grundstückeigentümer, Gewerbetreibenden, Nutzer und Bewohner in den Kernstädten angesprochen sowie diejenigen, die dabei planen und ausführen. Der Referent hat sich mit den Kronacher Gegebenheiten schon intensiv beschäftigt, weil er seit Jahren bei "Kronach leuchtet" beteiligt ist. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.Eine Publikation mit dem Titel "Jüdisches Leben in der Region" ist an der Universität Bamberg erarbeitet worden. Hierzu hat auch der stellvertretende Vereinsvorsitzende Christian Porzelt einen Beitrag über die Verhältnisse in Kronach im 17. und 18. Jahrhundert geliefert. Das Buch hat bei einer Subskription erfreulich rege Aufnahme gefunden; es wird in Kürze ausgeliefert, und der Verein stellt es am Donnerstag, 19. April, in der ehemaligen Synagoge um 19 Uhr vor. Dabei wird Michaela Schmölz-Häberlein, die betreuende Universitäts-Dozentin, referieren und eine Einführung in die Thematik geben.Intensiv beschäftigte sich der Vorstand in seinen letzten Sitzungen mit dem Ausbau und der Nutzung des Cranach-Archivs des Vereins. Dafür Räume zu gewinnen, in denen Cranachs Bedeutung auf ganz spezielle Weise anhand der gesammelten Objekte deutlich wird, steht dabei im Mittelpunkt. Hierzu hat sich bereits die Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Historisches Kronach und der Goethe-Gesellschaft Kronach angebahnt. Über die Ziele will nun der Verein verstärkt informieren und weitere Unterstützung finden. In einem Sonderheft der Vereinszeitschrift, das im Laufe dieses Monats erscheint, werden Einzelheiten mitgeteilt. Interessenten erfahren mehr auf der Homepage des Vereins www.1000-jahre-kronach-ev.de (oder unter Tel. 5699966).Mit dem Fortbestand der Schaufenstergestaltung in der Amtsgerichtsstraße, wo z. B. ein Fenster für die Historische Bürgerwehr bereitgehalten wird, beschäftigte sich der Vorstand, ebenso mit einem Beitrag zur Ausstattung der Türmer-Führungen. Für ein weiteres Zeitschriftenheft sind die Vorarbeiten angelaufen, zu dem noch Themen vorgeschlagen werden können. Die für das letzte Jahr vorgesehene Landesgartenschau-Ausstellung ist für den Sommer geplant, auch hierzu sind Helferinnen und Helfer noch gesucht wie auch besondere Erinnerungsfotos. In den Stiftungsrat der Bürgerstiftung Historisches Kronach entsandte der Vorstand für die nächste Stiftungsratsamtszeit als Vereinsvertretung den Vorsitzenden Manfred Raum.Da in der Vorweihnachtszeit auch die Nachfrage nach dem Kurt-Reuß-Buch "Erinnerungen an das alte Kronach" angehalten hat, wird eine ähnliche Publikation für das Jahresende ins Auge gefasst. Das Kinderbuch "Kronicher G'schichten" ist fast ausverkauft, über ein neues Angebot wird nachgedacht.