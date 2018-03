Kaffeekränzchen beim VdK-Ortsverband

Der VdK-Ortsverband Bad Staffelstein lädt alle Mitglieder zu seinem monatlichen Treff am Mittwoch,

4. April, in den Gasthof "Zur schönen Schnitterin” in Romansthal ein, um einige Stunden in geselliger Runde miteinander verbringen zu können. Einlass ist ab 13.30 Uhr. Willkommen sind auch Bekannte und Freunde. red