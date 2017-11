Kaffeefahrt der Senioren

SRS Seniorenfahrten Hammelburg führt am Dienstag, 14. November, eine Kaffeefahrt nach Ebrach durch. Das Abendessen ist in Fahr geplant. Die Busfahrt beginnt um 12 Uhr in Thulba, anschließend Untererthal, Bahnschranken, ZOB Turnhouter Straße, Hammelburg Gymnasium und Berliner Straße. Infos von 9 bis 12 Uhr bei Anton Leiber, Tel.: 09732/4165. sek