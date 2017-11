Kaffee beim VdK-Ortsverband

Ein Kaffeenachmittag des VdK-Ortsverbandes Burkheim findet am heutigen Donnerstag, 16. November, um 14 Uhr im Landgasthof Fiedler statt. Zu dem geselligen Beisammensein mit unterhaltsamen Beiträgen sind alle Bürger eingeladen. Seiner verstorbenen Mitglieder gedenkt der Ortsverband in einem Gottesdienst am Sonntag, 19. November, um 10 Uhr in der katholischen Heilig-Kreuz-Kapelle. Eine Feier zum Volkstrauertag auf dem Vorplatz des Gotteshauses schließt sich an. bkl