Käserei besichtigen

In einer Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Ring junger Landfrauen wird zu einer Fahrt nach Bayreuth am 13. April eingeladen, wo die Käserei Bayreuth besichtigt werden soll. Abfahrt mit dem Bus ist um 13.40 Uhr an der Schule in Pressig bzw. um 14 Uhr am Schützenhaus in Kronach. Ankunft in Kronach ist gegen 18 Uhr, in Pressig gegen 18.15 Uhr geplant. Auch Kinder und Nichtmitglieder sind willkommen. Ein Unkostenbeitrag wird je nach Personenzahl erhoben. Um Anmeldung bis 6. April bei Katrin Bergner (Tel. 09263/7342 oder Handy 0175/5391894) wird gebeten. red