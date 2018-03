Käse für zu Hause

Weichkäse ist in jedem gut gefüllten Käseregal im Supermarkt zu finden. Oft unterscheiden sich die Produkte kaum voneinander. Wie man köstlichen Weichkäse und Quark selber herstellt, zeigt Eva Carlsen am Samstag, 12. April, um 18.30 Uhr beim Käseworkshop im Museumspädagogischen Zentrum auf dem Mönchshofgelände. Jeder Teilnehmer erhält detaillierte Unterlagen, um sich zu Hause an die Käseherstellung zu wagen. Anmeldung bis 6. April unter Telefon 09221/80514 oder per E-Mail: info@kulmbacher-moenchshof.de. red