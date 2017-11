Kabelschloss nutzte nichts gegen Diebstahl

Ein 35-jähriger Mann hat am Sonntagvormittag sein schwarzes Mountainbike der Marke X-Tract am Bahnhof in Neustadt abgestellt. Er sicherte sein Rad mit einem Kabelschloss. Als er es am Montagmorgen wieder benutzen wollte, war es verschwunden. An dem Rad ist mit gelber Farbe "Sierra Nevada" und "X-Tract" angebracht. Der Zeitwert dürfte unter 100 Euro liegen. pol