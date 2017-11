Kabarett mit Fatih Cevikkollu

red



Unter dem Titel "EMFATIH - Fatih kommt gefühlsecht", tritt Fatih Cevikkollu mit seinem neuen, fünften Solo-Programm beim Verein kulturbunt in Hammelburg auf. Mit Geist und Gefühl ist der mehrfach ausgezeichnete Kölner Kabarettist auf Werbetour für eine verlorengegangene Eigenschaft - Mitgefühl - EMFATIH.Der Kabarettist spielt mit Wahrheit und Fanatismus: Die einen tragen Kopftuch, die Anderen einen geistigen Schleier. Sagte man früher Kümmeltürken, so sind es heute: Topterroristen. Doch keine Sorge, ein Abend mit Fatih bleibt trotz schwerer Themen auch leicht und lustig, rasant und relevant, eloquent und elegant.Weitere Info unter www.fatihland.de Beginn ist am Samstag, 11. November, um 20 Uhr im Wasserhaus der Musikinitiative. Karten gibt es im Bunten Buchladen, Tel.: 09732/5833.