KAB-Thema: "Nie mehr Ärger mit Handwerkern"

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) lädt in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Bayern e.V. zu einen Info-Abend am Freitag, 17. November, um 19 Uhr ins Pfarrzentrum Heilige Familie ein. Das Thema lautet: "Nie mehr Ärger mit Handwerkern und Kundendiensten". Ein frischer Anstrich für die Küche, eine neue Dusche für das Bad oder eine ins Schloss gefallenene Haustür - nicht jeder ist begeisterter Hobbyhandwerker. Wer einen Profi beauftragt, will sich Zeit und Mühe sparen. Doch passiert ein Missgeschick oder entpuppt sich der angerufene Notdienst als schwarzes Schaf, ist der Ärger groß. In solchen Fällen ist gut zu wissen, welche Rechte die Verbraucher haben. Tipps zu diesem Thema gibt Dorothea Tetschlag von der Verbraucherzentrale, Beratungsstelle Bamberg. red