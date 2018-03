KAB lädt zur zweiten Fachtagung ein

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) lädt in Kooperation mit der katholischen Betriebsseelsorge/Arbeitnehmerpastoral zur zweiten Obertrubacher Fachtagung "Glaube-Werte-politisches Handeln". Als "Zeichen der Hoffnung in schwieriger Zeit" geht es um gelebte Modelle gegen die Alternativlosigkeit. Die Fachtagung findet am Donnerstag, 13. April, von 15 bis 20 Uhr im Bildungshaus Obertrubach statt. Zielgruppen sind Arbeitnehmer, Betriebs-/Personalräte, Personen in verantwortlichen Positionen. Die Leitung hat Ralph Korschinsky. Anmeldeschluss: 4. April per Post, Mail oder Fax an das KAB Bildungswerk Bamberg, Ludwigstr. 25, 96052 Bamberg, E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de, Telefonnummer 0951/916910 oder Faxnummer 0951/9169149. Bei der Anmeldung sollte die Seminar-Nr. 2018-596 angeben werden. red