KAB Bamberg zu Glaube und Politik

Das KAB-Bildungswerk Bamberg lädt ein zu einer Veranstaltungsreihe über "Glaube - Werte - politisches Handeln" mit fünf Schwerpunkten. Am Freitag, 13. April, referieren im Rahmen der zweiten Obertrubacher Fachtagung Wolfgang Kessler über "Zeichen der Hoffnung in schwieriger Zeit" und Aysel Yildirim über die "Wirtschaftsethik im Islam". Die Tagung beginnt um 15 Uhr im Bildungshaus in Obertrubach. Anmeldung erforderlich, Ausschreibungen und Infos beim KAB-Bildungswerk Bamberg, Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg, Tel. 0951/91691-16 oder per E- Mail an kab-bildungswerk@kab-bamberg.de sowie auf www.bildungswerk.kab-bamberg.de ). red