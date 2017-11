"Ka Barett" kommt nach Walkersbrunn

Die Nürnberger Kabarett-Truppe "Ka Barett" gastiert am Samstag, 11. November, um 19 Uhr wieder einmal in der Walkersbrunner Kirche. Unter dem Motto "Ich wass ned!" hat die weit über die Dekanatsgrenzen hinaus bekannte Nürnberger Kirchen-Schauspieltruppe ein Stück geschrieben, das zu Zeiten der Reformation in Nürnberg spielt, das die Fragen der damaligen Bürger aufgreift und in dem in humoriger aber auch nachdenklicher und kritischer Weise "dem Volk aufs Maul gschaut" wird. Zu diesem unterhaltsamen Abend sind alle Bürger eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. red