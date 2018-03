Jusos: Nicht in die Schmollecke

Auch wenn sie gegen die Große Koalition waren - die Kulmbacher Jusos wollen sich nach dem Mitgliederentscheid für die Groko jetzt nicht in der Schmollecke verkriechen, sondern Verantwortung übernehmen. In einer Pressemitteilung, unterschrieben vom Unterbezirksvorsitzenden Simon de Ridder, heißt es, dass es innerhalb der Kulmbacher SPD einen fairen innerparteilichen Diskurs gegeben habe. "Wir werden aus der neu gewonnenen Regierungsbeteiligung der Bundespartei alles herausholen, was möglich ist. Wir unterstützen wesentliche Punkte des Koalitionsvertrags."

Aber, so de Ridder weiter: "Wir werden an Kritik nicht sparen, wenn die Unionsparteien versuchen, ihre rückwärtsgewandte Politik mit Hilfe der SPD-Abgeordneten mehrheitsfähig zu machen." Für die SPD gelte: "Kompromisse ja, aber wir werden unsere Werte nicht über Bord werfen."

Laut de Ridder werden die Jusos damit beginnen, in ihrem Aufgaben- und Einflussbereich eine Erneuerung der SPD anzustoßen. Er forderte unter anderem einen stärkeren Bezug zur Basis: "Wir müssen Glaubwürdigkeit zurückgewinnen und wir müssen unsere sozialen Konturen schärfen." Man werde weiter offensiv in der Kulmbacher SPD mitwirken, sei es im kommenden Landtagswahlkampf oder in der Kommunalwahl 2020.