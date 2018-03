Jungmusiker im Radio

In der Sendung Musik für Bayern (Bayern 2) stehen zwei bewährte musikalische Ausbildungssysteme nebeneinander: die neu gegründete Bläserklasse im Musikverein Obereuerheim und das Nachwuchs- und Jugendorchester der Blaskapelle Oberschwappach. B2-Moderator Werner Aumüller hat beide Vereine besucht und junge Musiker zu Wort kommen lassen. Beide Musikvereine verfolgen das gleiche Ziel: Kindern und Jugendlichen sollen Spaß und Freude am Musikmachen und an der Musik näher gebracht werden. Im besten Falle landen die Nachwuchskünstler in den großen Orchestern, fungieren als Leistungsträger und zeigen sich zu gegebener Zeit auch bereit, Verantwortung im Verein zu übernehmen. Zu hören ist die Sendung am Sonntag, 25. März, von 19.30 bis 20 Uhr auf Programm Bayern 2. red