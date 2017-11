Junges Team fürs Seniorenzentrum

Das ASB-Seniorenzentrum Rodachtal steht unter neuer Leitung. Zur Amtseinführung durch die Kreisvorsitzende Christa Steiger sprach unsere Zeitung mit der neuen Leiterin der Einrichtung sowie auch mit dem neuen Pflegedienstleiter.

Die 28-jährige Anna Schneider aus Zeyern übernahm zum 1. November die Leitung im ASB-Seniorenzentrum Rodachtal. In der Einrichtung sind derzeit 57 Bewohner, davon 27 in beschützender Station mit alltagsorientiertem Wohnkonzept. Es sind rund 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Gerade diese 50 Mitarbeiter gut zu führen, darin sieht Schneider eine Hauptaufgabe neben all den anderen vielfältigen verantwortlichen Tätigkeiten wie Planung und Budgetierung. Eine große Aufgabe wird es sein, den Fachkräftemangel zu überwinden. Obwohl ständig im eigenen Haus ausgebildet wird, werden dringend Pflegefachkräfte, aber auch Pflegehilfskräfte gesucht. Außerdem ist man auch "aufgeschlossen für Bundesfreiwilligendienstleistende oder Bewerber für ein Freiwilliges Soziales Jahr".

Warum sie sich das zutraut, liegt vor allem an ihrer grundsoliden Ausbildung, sagt die 28-Jährige. Nach dem Abitur machte sie zwar erst eine Ausbildung zur Medienkauffrau mit erfolgreichem Abschluss. Doch 2012 bis 2016 absolviert sie das Studium für Gesundheitsökonomie Bachelor of Science (B. Sc.) an der Universität Bayreuth mit Erfolg. Ein Jahr wirkte sie als Assistentin der Einrichtungsleitung BRK-Ruhesitz Altstadtpark Bayreuth und kam dann als Projektmanagerin zur ASB-Sozialdienst gGmbH Pressig. Dabei schloss sie mit der Qualifikation zur Leitung von Einrichtungen der Pflege und für ältere Menschen ab.



In 14 Jahren vom Zivi zum Leiter

Anna Schneider zur Seite steht als Pflegedienstleiter der 34-jährige Wilhelmsthaler, Patrick Barnickel. Er kam schon zum Zivildienst im Jahr 2003 zum ASB-Alten- und Pflegeheim in Rothenkirchen, absolvierte danach auch dort die Ausbildung zum Altenpfleger. Es folgten eine Weiterbildung zur gerontopsychiatrischen Fachkraft und der Umzug von Alten- und Pflegeheim in der Kaiser-Karl-Straße ins neu gebaute Seniorenzentrum Rothenkirchen. Weitere Fortbildungen erfolgten zur Stationsleitung und zur Pflegedienstleitung. "In 14 Jahren hat er es vom Zivi zum Pflegedienstleiter geschafft. Und das immer beim ASB-Kreisverband Kronach", freute sich Christa Steiger und gratulierte dem "Eigengewächs" des ASB. Neu ist auch die stellvertretende Pflegedienstleitung, Eva Fößel.

Karl-Heinz Hofmann